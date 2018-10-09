Türkiye günlerce o dehşet verici kazaya ağladı. 11 Mart'ta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşını Dubai'den İstanbul'a getiren iş jeti, İran semalarında düşmüştü.

Holdinge ait jette 3 de kadın mürettebat vardı. Kazada uçaktaki 11 genç kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 10’unun cansız bedeni bulundu. Kaptan Pilot Beril Gebiş’in naaşı 7 ay geçmesine rağmen halen kayıp.

İran'ın kaza ile ilgili 7 ay sonra tamamladığı o rapora, Habertürk’ten Olcay Aydilek ulaştı. Ön raporda, uçağın hız göstergesinin arızalı olduğuna ve pilotaj hatasına vurgu yapıldı.

RAPORDA KAZAYLA İLGİLİ BULGULAR TEK TEK SIRALANDI

Pilotların lisanslı olduğu, tıbbi yönden ve uçuş için uygun nitelikleri taşıdıkları belirtildi. Her iki pilotun da, anormal ve acil durum prosedürleri konusunda eğitimli olduğu kaydedildi. Ancak kaza uçuşu kanıtlarının, bu eğitimlerin etkili olmadığını gösterdiği ifade edildi.

Ekibin, kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği kaydedildi. Ancak İran, Airspeed endikasyonu olarak bilinen hız göstergesinde arıza tespit etti. Raporda, “Hız göstergesindeki arızanın kaynağı bilinmemekle birlikte, sistemin tasarım bilgilerinin araştırılması gerek” denildi.

KAZA NASIL OLDU?

Raporda, bu sorunun yanıtı da detaylı anlatıldı. Uçağın hızının düşürüldüğü ve havada tutunamadığını belirtildiği rapordu şu ifadeler yer aldı:

"Havada uçağın hız göstergesindeki arıza üzerine, mürettebat harekete geçti. Uçağın motor gücü düşürüldü. Bu hamle, uçağın hız kaybına ve 'stall' denilen havada tutunamama durumuna yol açtı. Uçak, pilotun 'stall' durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı."

Raporda, uçuş ekibinin, hem güvenilir olmayan hava hızı konusunda, hem de uçağı kurtarmak için, acil durum prosedürlerini gerçekleştiremediği kaydedildi. Kokpit ekip koordinasyonunun yeterli olmadığı anlatıldı.

Rapora göre uçak, sağlam ve bütün şekilde dağa çarparak parçalandı.

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