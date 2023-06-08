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11 yaşındaki kızına kirpik lifting yaptıran anne interneti ikiye ayırdı

Instagram'da 11 yaşındaki kızına kirpik lifting (kirpik kıvırma işlemi) yaptırdığını gösteren bir kadın sosyal medyayı ikiye böldü

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  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    'Kirpik kıvırma' olarak da bilinen kirpik lifting, kirpiğe ekleme yapmadan kıvırma ve boyama işlemine deniyor.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Kirpiklerin belirli bir süre boyunca daha uzun ve hacimli görünmesini sağlayan bu güzellik uygulaması, yanlış ellerde ise göz sağlığını tehlikeye atabiliyor.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    42 yaşındaki Roxy Jacenko da, 11 yaşındaki kızı Pixie'nin 'kirpik lifting' işlemi yaptırmasına izin verdi. 

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Jacenko, kızının kirpik kıvırma işlemini yaptırdığı anları Instagram hesabından paylaştı.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Roxy kızının kızıl saçları olduğu için kirpiklerinin gözükmediğini belirtti.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Roxy paylaşımında, Pixie'nin kızıl olması nedeniyle doğal kirpiklerinin neredeyse hiç fark edilmediğini ve işlemin kirpiklerini belirginleştirdiğini belirtti.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Ancak annenin kararı sosyal medyada tepki gördü. 

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    İnternet kullanıcıları uygulama için kızının çok küçük yaşta olduğunu söyledi ve "Sırada ne var, botoks ve dudak dolgusu mu?" diye sordu.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Öte yandan bazı kullanıcılar Jackie'yi kızına davranış şekli nedeniyle övgüde bulundu.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Bazı takipçiler de Pixie'nin muhteşem göründüğü yorumunda bulunurken, bir kişi de Pixie'nin yaşındayken kendisinin de kirpiklerini yaptırdığını paylaştı.

     
  • 11 yaşındaki kızına yaptırdı, interneti ikiye ayırdı

    Jackie gibi bir başka anne de 3 yaşındaki kızının kaşlarını aldırdığını itiraf ettikten sonra internette tartışmalara yol açmıştı.

    *Haberin görselleri Pixie Curtis'in sosyal medya hesabından alınmıştır. 

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