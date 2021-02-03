DHA

ABD'nin Kentucky kentindeki Louisville kentinde yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, LEGO Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek, bir rekora imza attı.

DHA'nın haberine göre Haste, yaklaşık 100 parçalık seti 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"BAŞARABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haste, "Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim. Hızlı bir şekilde lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.