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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Hamzalı Mahallesi'nde Hamit Akbaş'a ait bahçede yer alan çınar ağacı, heybeti ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından 1200 yıllık olduğu tespit edilen çınar Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak tescillenen çınar, koruma altına alındı.
'HİKÂYESİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ'
İHA'nın haberine göre Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, çınar ağacının ilçe için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "1200 yıllık ağaca gelenleri fotoğraflayıp hediye etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten bu ağacın 800-900 yıllık olduğunu orada yaşayan büyüklerimizden biliyorduk. Yaşı da araştırılıp tescillendiğinde 1200 yaşında olduğu ispatlandı. Bu ağaç gerçekten bir anıt ağaç. Nesilleri görmüş bir ağaç. Ortalama insan ömrünün 80 yıl olduğunu düşünürsek 15 nesli görmüş bir ağacın hikâyesini ortaya koyacağız. Bu şehrin ve ülkenin bir değeri olarak muazzam bir kültürel mirası ilçemiz için bir marka haline dönüştüreceğiz" dedi.
Dev çınar ağacının bulunduğu mahallede oturan 60 yaşındaki Hanife Akbaş ise "40 yıldır bu mahalledeyim. Geldiğim zaman ağaç nasılsa hala aynı şekilde. İki yıl buraya bilim insanları geldi ve ağaçla ilgili inceleme yaptılar. Bin yaşının üzerinde olduğunu söylemişlerdi. Sonra bu yıl tekrar başka görevliler geldi. Tekrar inceleme yapıp ağacı koruma altına aldılar. Bu ağaç koruma altına alınsın ve bakımı yapılsın, biz bundan memnun oluruz" diye konuştu.
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