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Abdülhamid'in mirası yağmalandı
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127 yıllık yapıdan geriye bir şey kalmadı

İstanbul Hadımköy'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid'in mirası hırsızların yeni hedefi oldu. 127 yıllık tarihi yapının içindeki elektrik kablosundan kalorifer peteğine kadar birçok eşya çalındı. Tarihi mirasın duvarlarını artık 'graffiti'ler süslüyor

03.09.2018 - 08:53 | Güncelleme: DHA

Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından 1891 yılında İstanbul Hadımköy'deki Hastane Mahallesi'ne yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında büyük önem taşıdı. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi yapı, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012'den sonra kaderine terk edilen tarihi hastane binası bir dönem evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni oldu. Basında çıkan haberler üzerine çevresinde bir süre güvenlik önlemi alınan yapı şimdilerde ise yağmacıların hedefi oldu.

"TARİHİ MİRASTA İĞNE BİLE BIRAKMADILAR"
Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, "İçeride iğne kadar bir şey kalmadı. Kabloları, demir boruları, petekleri söktüler, camları kırdılar. Kazanlar vardı, o kazanları çaldılar. Yemekhanede sökülebilecek ne varsa hepsini söküp yağmaladılar. Şu an geldiğimiz noktada taş üstünde taş yok, her tarafı yağmalanmış durumda. Tarihi miras kapısı açık, herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir yer oldu. Halen içeride madde bağımlıları ve evsizler kalıyor. En vahim olan da burada bir okul var. Tüm bunlar okulun yanı başında oluyor" dedi.

"BURANIN, İNANILMAZ BİR BAHÇESİ VARDI"

Bir dönem hastanede tedavi gördüğünü ve yıllar sonra İstanbul'a geldiğinde 15 gün yattığı hastaneyi ziyaret etmek için hastaneye geldiğini söyleyen Rezan Karabulut da gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Karabulut, "Çocukluğum Hadımköy'de geçti. Babam astsubaydı, ben küçükken hastalandığımda burada 15 gün kaldım. Bahçesi ile inanılmaz bir yerdi. Şimdi burayı böyle görmek çok üzdü beni. Şu an içeri girmeye korkuyorum. 15 gün boyunca yattığım odayı görmeye geldim ama içeri girmeye çekiniyorum. Böylesi bir eserin bu şekilde kaderine terk edilmesi çok üzücü gerçekten" diye konuştu.

Sultan 2. Abdülhamid'in mirası eserin eski halini bilen vatandaşlar büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

 

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