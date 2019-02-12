14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ABD'de ilginç bir olay yaşandı.

The Baltimore Sun'ın haberine göre Maryland'de bulunan Towson Üniversitesi'nde 50 yaşlarında bir kadın, geçtiğimiz hafta kampüs içerisinde kadın öğrencilere elindeki genç bir erkeğin fotoğrafını göstererek bu kişiyle çıkmak isteyip istemediklerini sordu.

Birkaç öğrencinin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadının kimliğini belirledi. Ancak 50 yaşlarındaki kadının, oğlunun da aynı okulda eğitim gördüğü ve oğlunun Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmemesi için okuldaki kadın öğrencilerle konuştuğu ortaya çıktı.

Okul yönetimi, kadınla ilgili adli bir soruşturma başlatılmadığını sadece konuyla ilgili olarak uyarıldığını açıkladı.