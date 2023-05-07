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Seçimden sonraki gün 15 Mayıs'ta okullar tatil olacak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen seçime sayılı günler kalırken tüm seçim işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak. Bu nedenle seçimin ertesi günü okulların açık olup olmayacağını merak edenler "15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil olacak mı?" sorularını araştırmaya başlamışken beklenen açıklama Bakan Özer'den geldi. İşte konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelen açıklama detayları...

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  • 15 Mayıs okullar tatil mi? Bakan Özer'den flaş açıklama! 15 Mayıs resmi tatil mi 2023, okullar tatil olacak mı ve öğretmenler idari izinli mi?

    Türkiye, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Bu kapsamda seçimin pazar gününe gelmesi sebebiyle birçok kurum kapalı olacak ve okullarda ders yapılmayacak. Seçimler ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleşecek. Bu nedenle seçimden bir gün sonra okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. "15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" sorgulamaları hız kazanmışken konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. İşte '15 Mayıs okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı...
  • 15 Mayıs okullar tatil mi? Bakan Özer'den flaş açıklama! 15 Mayıs resmi tatil mi 2023, okullar tatil olacak mı ve öğretmenler idari izinli mi?

    'SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN' 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs tarihinde tatil olacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

    Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.
  • 15 Mayıs okullar tatil mi? Bakan Özer'den flaş açıklama! 15 Mayıs resmi tatil mi 2023, okullar tatil olacak mı ve öğretmenler idari izinli mi?

    14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.
  • 15 Mayıs okullar tatil mi? Bakan Özer'den flaş açıklama! 15 Mayıs resmi tatil mi 2023, okullar tatil olacak mı ve öğretmenler idari izinli mi?

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek Haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.
  • 15 Mayıs okullar tatil mi? Bakan Özer'den flaş açıklama! 15 Mayıs resmi tatil mi 2023, okullar tatil olacak mı ve öğretmenler idari izinli mi?

    SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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