Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki korumaların darbecilerle mücadelesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İzinli tüm koruma personelinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni korumak için göreve çağrıldığı 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntülerde, korumaların toplanması ve görev yerlerine geçmesi de yer aldı.

Darbe girişimine katılan teröristlerin Külliye'ye ulaşmalarına engel olmak için nizamiye giriş kapılarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatılırken savaş uçakları ve helikopterlerle yapılan saldırılara karşı da Külliye'de karartma uygulandı.

Muhafız Alay Komutanlığının bulunduğu alandan yapılabilecek olası saldırılara karşı alınan önlemlerle FETÖ üyesi askerlerin kullandığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırı düzenleyen savaş uçakları ve helikopterlerin termal kameralarla çekilen görüntüleri de kaydedildi.

Koruma ekipleri alçaktan uçuş yapan savaş uçakları ve helikopterlere karşı uzun namlulu silahlarla karşılık vermeye çalışırken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve güvenlik güçleri de zırhlı araçlara engel olmaya çalıştı.

FETÖ üyesi askerlerden bazıları korumalar tarafından yakalanırken darbe girişimine katılan savaş uçaklarıyla yapılan bombalı saldırılar da görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, söz konusu gece saldırıları gerçekleştirenlerden, aralarında Muhafız Alay Komutanının da bulunduğu 22 kişiyi gözaltına almıştı.