15 Temmuz'a kısa bir süre kala hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumu, pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "15 Temmuz'da hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün özel ve devlet hastaneleri çalışıyor mu?" İşte detaylar...