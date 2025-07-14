Her yıl 15 Temmuz’da, Türk halkının darbe girişimine karşı yazdığı kahramanlık destanı bir kez daha hatırlanıyor. Aradan geçen 9 yıla rağmen demokrasiye sahip çıkmanın ve birlik olmanın önemi, toplumsal hafızada canlılığını koruyor. Instagram, X, Facebook ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşım yapmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel mesajları araştırıyor. Demokrasi ve bağımsızlık vurgusu taşıyan 2025 yılına ait en anlamlı, kısa ve resimli 15 Temmuz mesajları haberimizde…