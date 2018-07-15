Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkarken şehit olanlar için 81 ildeki vakıf camilerinde mevlit okutuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da düzenlenen mevlit programı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirildi.

Öğle namazı öncesinde başlayan program kapsamında, Kuranı Kerim'den şehitlik mertebesiyle ilgili ayetler okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mevlidin ardından dualar edildi. Öğle namazı sonrasında da cami bahçesine vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü, vatandaşların 15 Temmuz'da demokrasi için büyük mücadele örneği gösterdiğini ve hainleri püskürttüğünü belirterek, "Hem ecdadımızın hatıraları canlansın hem de şehitlerimizin ruhu şad olsun diye düzenlediğimiz etkinliğe vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü, yurt genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıf camilerinde de mevlit okutulduğunu kaydetti.

AA'nın aktardığına göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğü'nce de Hacı Bayram-ı Veli Cami avlusunda vatandaşlara yemek dağıtıldı.