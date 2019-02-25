Mahmut Acaröz'ün haberine göre Ali Hikmet Paşa Mahallesi 1. Dündar Sokak'ta oğlu Turgut Avcu'nun evinde kalan ve 8.5 yıldır yatağa bağımlı olan tansiyon, kalp ve alzheimer hastası Gülser Avcu sabah fenalaştı.

Turgut Avcu, 74 yaşındaki annesini hastaneye götürmek için 112 Acil Sağlık ekiplerini eve çağırdı. 3. katta bulunan 150 kilo ağırlığındaki hastayı dar ve dik olan merdivenlerden indiremeyeceklerini belirten sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi.

İtfaiye ekipleri 42 metre merdiveni bulunan ve sepetine sedye takılabilen özel araçla Gülser Avcu'yu binanın terasından alarak ambulansa teslim etti. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcu'nun tedavisine başlandı.