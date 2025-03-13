BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bursa Teknik Üniversitesi, 2 mühendis ve 1 tekniker alıyor. Başvurular 27 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ilanın Kariyer Kapısı ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden “Bursa Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite; destek personeli, tekniker, teknisyen ve hemşire olmak üzere 142 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 28 Şubat ile 14 Mart arasında alınacak.