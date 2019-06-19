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19 Haziran ne günü? Bugün hangi önemli günler var? Tarihte bugün - 19 Haziran 2019

HABERTURK.COM

19 Haziran ne günü? sorusu bir çok kişi tarafından soruluyor. Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 19 Haziran tarihinde kim doğdu, kim öldü? İşte 19 Haziran'daki önemli gelişmeler...

19 Haziran ne günü

19 Haziran ne günü? Tarihte bugün neler yaşandı? Hangi ünlü isim doğdu ya da vefat etti? Vatandaşlar bugün 19 Haziran için yaşanan önemli gelişmeleri merak ediyorlar. İşte 19 Haziran ne günü? sorusunun cevabı...

19 HAZİRAN NE GÜNÜ?

19 Haziran 2019'da önemli bir etkinlik kutlanmıyor. 

TARİHTE BUGÜN - 19 HAZİRAN

325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.

1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.

1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.

1862 - ABD’de kölelik resmi olarak kalktı.

1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.

1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.

1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.

1911 - Molde FK kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi’nde izlediler.

1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.

1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.

1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.

1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.

1965 - Eskişehirspor kuruldu.

1966 - Türkiye Güreş Millî Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

1968 - İstanbul'da 40 bin çocuğun, çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.

1972 - 65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota, Türk pilotlar da uydu ve uçak seferleri 24 saat durdu.

1973 - 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı, Necil Kazım Akses besteleyecek.

1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları nedeniyle Şenay'a verildi.

1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.

1979 - Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul’da ‘karneyle benzin’ dağıtımına başlandı.

1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu; Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.

1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

1982 - Çin'de Halkın Silahlı Polisi teşkilatı kuruldu.

1991 - Sovyetlerin Macaristan işgali sona erdi.

1992 - 12 Eylül Askeri Yönetimi'nin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.

DOĞUMLAR

1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)

1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)

1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi

1933 - Viktor Patsayev, Rus kozmonot (ö. 1971)

1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen

1945 - Aung San Suu Kyi, 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi Burmalı (Myanmar) siyasetçi

1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar

1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)

1957 - Anna Lindh, İsveç dışişleri bakanı (ö. 2003)

1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu

1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı

1970 - Brian Welch, müzisyen

1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi

1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu, sunucu

1978 - Dirk Nowitzki, NBA oyuncusu, Alman millî basketbolcu

1978 - Zoe Saldana, Amerikalı aktris

1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu

1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu

1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu

1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

1650 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (d. 1593)

1747 - Nadir Şah, İran Şahı (d. 1688)

1867 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (d. 1832)

1932 - Fazlı Necip Bey, yazar[1]

1937 - J. M. Barrie, İskoç yazar (d. 1860)

1953 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (idam) (d. 1918)

1953 - Ethel Rosenberg, Amerikalı casus (idam) (d. 1915)

1956 - Thomas J. Watson, Amerikalı iş adamı (IBM) (d. 1874)

1973 - Tahir Alangu, edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (d. 1915)

1977 - Ali Şeriati, İranlı sosyolog (d. 1933)

1993 - William Golding, İngiliz yazar (d. 1911)

2010 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (d. 1988)

2013 - James Gandolfini, Amerikalı oyuncusu (d. 1961)

2013 - Sait Maden, Türk şair, çevirmen, yayıncı, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı. (d. 1931)

2015 - Jack Aeby, Amerikalı fizikçi ve fotoğrafçı (d. 1923)

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