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19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız gün itibariyle tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başlandı. Bu özel gün ile ilgili olarak en çok araştırılan konulardan biri de noterlerin mesai yapıp yapmadığı oldu. İşte, noterler bugün açık mı ve çalışıyorlar mı sorularının yanıtları...

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  • 19 Mayıs'ta bugün noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?

    Bu yıl Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız nedeniyle vatandaşlar, noterlerin açık olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Resmi tatil hüveyitinde bulunan 19 Mayıs'ta noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik!
  • 19 Mayıs'ta bugün noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?

    19 MAYIS'TA NOTER VE PTT'LER AÇIK MI?

    Ülkemizde 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Resmi Tatil kabul edilir. Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.
  • 19 Mayıs'ta bugün noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?

    18 Mayıs 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 22 Mayıs 2023 Pazartesi gününü beklemek durumundalar.
  • 19 Mayıs'ta bugün noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?

    PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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