19 MAYIS'TA NOTER VE PTT'LER AÇIK MI?



Ülkemizde 19 Mayıs günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile Resmi Tatil kabul edilir. Resmi Tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu nedenden dolayı noter ve PTT 19 Mayıs'ta kapalı olacak.