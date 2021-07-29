DHA

Avustralya devletinin, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok Avrupa ve Asya ülkesinde yaşayan vatandaşlarının ülkeye dönüşü için İstanbul'dan düzenlediği özel seferler devam ediyor. 24 Mayıs'ta Avustralyalı Qantas Havayolları'nın yaptığı ilk seferin ardından bugün ikinci sefer düzenlendi.

Pandemi nedeniyle sınırların kapanması sonrasında ülkelerine dönemeyen ve farklı ülkelerde aylardır zorunlu olarak yaşamlarını sürdüren 190 Avustralya vatandaşının özlemi bu uçuş ile sona erecek.

ÜLKELERİNDE İKİ HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR

Avusturalya vatandaşları, bu uçuşa katılabilmek için bir hafta önceden İstanbul'da toplanmaya başladı. İstanbul'dan Avustralya'nın Darwin şehrine gitmek üzere bugün İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, aşı, koranavirüs testi ve sağlık kontrollerinin ardından bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. 21.45'de hareket edecek olan uçaktaki yolcular yaklaşık 15 saat süren yolculuğun ardından ülkelerine ulaşacak. 190 Avustralyalı Darwin'de iki hafta karantinada kaldıktan sonra oradan yaşadıkları şehirlere gönderilecek.

"ARTIK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Avustralyalılar uzun zaman sonra ülkelerine dönecek olmanın heyecanın içindeydi. Üç kızıyla birlikte ülkesine dönen Marryam Mirza, "14 gün önce kızlarımla Avustralya'daki evimize gitmek üzere İslamabad'tan İstanbul'a geldik. Avustralya hükümeti bu özel uçuşu koydu. Biz de uçuşumuzu buna göre planladık. Türkiye'de geçirdiğimiz iki hafta bizim için iyi bir deneyim oldu. Yaklaşık 6 aydan beri Avustralya'dan uzağız. Pakistan'a gitmiştim çünkü annem hastaydı. Bu süre bizim için çok zor geçti. Sadece iki aylığına gelmiştik. Uçuşlarımız sürekli iptal oldu. Gerçekten artık dönmek istiyoruz. Çok stresli bir süreç oldu. Kocam da orada tek başına yaşamak zorunda kaldı" diye konuştu.

"OĞLUM HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ, MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİM"

Yolculardan Amir Dabiri ise bir buçuk yıldır Avustralya'ya dönmeyi beklediğini söyledi. Dabiri "İran'dan geliyorum. Bir buçuk yıldır bu uçuşu bekliyorum. Nihayet artık dönebiliyorum. Eşimi ve çocuklarımı bir buçuk yıldır göremedim. Çünkü geri dönüşüm mümkün olmadı. Biletler çok pahalıydı ve uçuşlar sürekli iptal oluyordu. Geri dönüşümüz için Avustralya hükümeti çok yardımcı oldu. Oğlum hukuk fakültesini bitirdi ama mezuniyetini göremedim. Bunun gibi daha bir çok şey oldu. Oraya vardığımızda iki hafta karantinada kalacağız" dedi.

Öte yandan 24 Mayıs'ta Qantas Havayollarına ait özel uçak ile 220 yolcu İstanbul'dan Darwin'e uçmuştu.