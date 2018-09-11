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1915 Çanakkale Köprüsü için başarılı rüzgar testi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, düzgün ve türbülanslı akımda, saniyede 20 metre (saatte 72 kilometre), saniyede 45,4 metre (saatte 162 kilometre) ve saniyede 83 metre (saatte 299 kilometre) rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışlarına ilişkin test başarıyla tamamlandı

11.09.2018 - 08:17 | Güncelleme: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'in Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Tam Model Rüzgar Tüneli testine katıldı. Kesit ve kule rüzgar testleri öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiaotong'un 1896 yılından bu yana özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitimlerini verdiğini öğrendiğini söyledi.

Turhan, bu üniversitenin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezinin dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu ifade etti. AA'nın haberine göre; dünyanın en büyük ana açıklıklı asma köprüsünü Çanakkale Boğazı'na inşa ettiklerini anımsatan Turhan, projeyi planlandığı süre içinde tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

HEDEFLENEN TARİH 18 MART 2022

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te tamamlanması planlanan projenin, 18 Mart 2022'de hizmete açılmasının hedeflendiğini anlatan Bakan Turhan, Çanakkale Köprüsü'nün önemli aşamalardan birinin de rüzgar tünel testleri olduğunu aktardı.

Turhan, 3 aşamalı rüzgar testinin birincisinin Kanada'da, ikincisinin Danimarka'da gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, projeyi yapan Güney Koreli SK E&C ve Daelim ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi şirketlerinin tescillerinin de katılımıyla köprünün üçüncü aşama rüzgar testi için Çin'de bulunduklarını kaydetti.

Yaklaşık 4 aylık çalışma sürecinden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tam kesit rüzgar tünel testinin yapılacağını bildirenTurhan, söz konusu testin sonucunun kendileri için önemli bir veri kaynağı olacağını vurguladı.

Testin Türk ve Çin halkları arasında yeni bir başlangıç oluşturacağını söyleyen Turhan, iki halk arasında iş ve projelerde beraber çalışma fırsatı yakalanacağını belirtti.

Türkiye'deki birçok projede Çinlilerle ortak çalıştıklarını kaydeden Turhan, "Ülkemizde yeni planladığımız projelerde Çinli firmalarla beraber olmak en büyük arzumuzdur." dedi.

Bakan Turhan, özellikle ulaştırma projelerinde yetişmiş insan gücü ve müteahhitlik firmalarının, Türk firmalarla ortaklaşa dünyanın birçok ülkesinde iş yapma fırsatlarının araştırılabileceğini sözlerine ekledi.

 

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Daha sonra, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, düzgün ve türbülanslı akımda, saatte 72, 162 ve 299 kilometre rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışları test edildi. Yaklaşık 10 dakika süren testler başarıyla tamamlandı.

Bu testin sonuçlarına göre, modelde gerekli değişiklikler yapılacak ve inşaat safhası koşullarını temsil eden testlere geçilecek.

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