Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

2 yaşındaki Prens Louis’in sesi ilk defa duyuldu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliahtı Prens William ve Cambridge Düşesi Kate’in en küçük oğulları Prens Louis, ünlü İngiliz belgesel yapımcısı Sir David Attenborough'u görüntülü aradı. 2 yaşındaki Prens, Attenborough'a doğa hakkında soru sordu. O anları görüntüleyen kraliyet ailesi, videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı

2 yaşındaki Prens Louis’in sesi ilk defa duyuldu
DHA

İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın en küçük oğulları Prens Louis, ünlü İngiliz belgesel yapımcısı Sir David Attenborough ile görüntülü konuştu.

Attenborough'a doğa hakkında soru soran 2 yaşındaki prensin sevimli halleri kraliyet ailesi tarafından görüntüledi.

Ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte ile birlikte, ünlü belgesel yapımcısı ve sunucusu Sir David Attenborough ile sohbet eden Prens Louis “Hangi hayvanı seversin?” sorusunu yöneltti. Attenborough ise 'maymun cevabını verdi.

Görüntüler kraliyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski kovana tesadüfen yerleşti... Hayatı değişti
YAŞAMEski kovana tesadüfen yerleşti... Hayatı değişti
Urartuların ölü gömme gizemi çözülüyor
YAŞAMUrartuların ölü gömme gizemi çözülüyor
Balıkçıların 'korkulu rüyası' turistlerin gözdesi - Haberler
YAŞAMBalıkçıların 'korkulu rüyası' turistlerin gözdesi
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 59 tabut bulundu
YAŞAM2 bin 500 yıllık 59 tabut
Yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu
YAŞAMYeni evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu...
Türkiye'nin yavru aslan ve kaplanları Afrika yolcusu
YAŞAMTürkiye'nin yavru aslan ve kaplanları Afrika yolcusu
4 Ekim Süper Loto sonuçları 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları
Pazarcının sorusu interneti salladı! İşte yurdum insanından güldüren afişler - Haberler
YAŞAMPazarcının sorusu interneti salladı
Merkür retrosu yaklaşıyor... 5-11 Ekim haftalık burç yorumlarınız! - Haberler
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?
Günlük burç yorumları! 5 Ekim 2020 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X