DHA

İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın en küçük oğulları Prens Louis, ünlü İngiliz belgesel yapımcısı Sir David Attenborough ile görüntülü konuştu.

Attenborough'a doğa hakkında soru soran 2 yaşındaki prensin sevimli halleri kraliyet ailesi tarafından görüntüledi.

Ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte ile birlikte, ünlü belgesel yapımcısı ve sunucusu Sir David Attenborough ile sohbet eden Prens Louis “Hangi hayvanı seversin?” sorusunu yöneltti. Attenborough ise 'maymun cevabını verdi.

Görüntüler kraliyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.