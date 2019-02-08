20 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Soruları en sık araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Bunun sebebi de bugün 8 Şubat 2019 tarihinde Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla 20 bin öğretmen atandı. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler sevinç gözyaşları döktü. Atanan öğretmenlerin bir diğer merak ettiği konulardan birisi ise ne zaman göreve başlayacakları oldu. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

ATANAN 20 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama sonuçları belli olan sözleşmeli öğretmenler en az 3 yıl herhangi bir özür durumu olmazsa 4 yıl atandıkları kurumda sözleşmeli öğretmen olarak görev alacaklarıdır. Adayların güvenlik soruşturması yapılmasının ardından göreve ne zaman başlayacaklarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.