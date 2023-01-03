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20 yıl sonra açıkladı: Saddam'ın yakalandığı an ilk duyduğu sözler

Devrik Irak lideri Saddam Hüseyin’in 13 Aralık 2003'te yakalandığı sırada görevli olan Başçavuş Kevin Holland, tam 20 yıl sonra nasıl yakalandığını ve ilk duyduğu sözün ne olduğunu anlattı.

20 yıl sonra açıkladı: Saddam'ın yakalandığı ilk an... -Güncel haberler
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ABD'de Bir donanma gazisinin Danger Close adlı podcast yayınında konuşan Holland, Irak'ın devrik lideri Saddam'ın yakalanışına dair daha önce hiç duyulmamış detayları anlattı.

"BUNUN HAKKINDA KONUŞUP KONUŞAMAYACAĞIMIZI BİLMİYORUM"

Sunucu Carr, Hüseyin'in saklandığı küçük kasaba Ad-Dawr'daki 2003 görevi hakkında soru sormadan önce, "Bunun hakkında konuşup konuşamayacağımızı bilmiyorum" dedi. Ardından Holland, bir çiftliğin yakınındaki küçük bir saklanma alanında bitkin Saddam'ı nasıl bulduklarını ayrıntılı bir şekilde anlatarak yanıt verdi.

"OLDUKÇA DÖVÜLDÜ"

Holland, Hüseyin'in yakalanması sırasında nasıl davrandığına dair daha fazla ayrıntı vermeden önce "Oldukça dövüldü" diye konuştu.

Holland, Saddam'ın ilk sözlerini İngilizce olarak söylediğini belirtirken "Irak'ın başkanı olduğunu ve müzakereye hazır olduğunu söyledi ve bunu İngilizce olarak söyledi. Biz de 'O geçti' dedik" diye konuştu.

"BAŞKAN BUSH SELAMLARINI İLETİYOR"

Holland, Saddam'a ilk sözünün "Başkan Bush selamlarını iletiyor" olduğunu ifade etti.

Irak'ın devrik lideri Saddam, 30 Aralık 2006’da idam edilmişti.

* Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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