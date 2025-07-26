Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 20 yıldır aileye 'yarenlik' ediyorlar

        20 yıldır aileye 'yarenlik' ediyorlar

        Sivas'ın Hafik ilçesinde leylekler, 20 yıldır Karavasar ailesinin yaşadığı müstakil evin hemen önündeki 3 elektrik direğine yuva yapıyor. Leylekleri artık kendilerinin bir parçası olarak gördüklerini söyleyen 55 yaşındaki Nuriye Karavasar, "Onları baharda dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde seviniyoruz. Gittikleri zaman çok üzülüyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 yıldır aileye 'yarenlik' ediyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hafik ilçe girişinde, çevre yoluna yakın noktada yan yana bulunan 3 elektrik direği üzerinde yer alan leylek yuvaları, bölgeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

        Her yıl mart ayında gelen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayında göç ediyor.

        Leyleklerin yuvaları Fatih Mahallesi üzeninde, yol kenarında bulunan ve Karavasar ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evin hemen önünde yer alıyor.

        Aile, 20 yıldır her yıl düzenli olarak kendilerine komşu olan leylekleri bir parçaları olarak görmeye başladı. Yoldan geçenlerin durup fotoğraflarını çektiği leylekler, ilçenin de simgesi haline geldi.

        REKLAM

        "MERAKLA GELMELERİNİ BEKLİYORUZ, GİDİNCE ÜZÜLÜYORUZ"

        Eşini 3 ay önce kaybeden 4 çocuk annesi ev hanımı Nuriye Karavasar, kendilerine komşu olan leyleklerin geliş, yavrulama ve gidiş tarihlerini 20 yıldır yakından takip ettiklerini belirterek, "Leylekler 20 senedir komşumuz, biz buraya geleli 20 sene oldu. Onlar da 20 senedir geliyorlar. Mart ayının içinde geliyorlar, ağustos ayının 21'inden sonra tekrar gidiyorlar. Onları baharda dört gözle bekliyoruz. Geldiklerinde seviniyoruz. Bize komşu oluyorlar. Gelmelerini merakla bekliyoruz. Böyle çocuklar, torunlar çok seviniyorlar geldiklerinde, biz de seviniyoruz. Bayağı bize bir komşu oluyorlar. Bu sene bir hayli yavruları oldu.

        Birinin 5, birinin 3, birinin 4 yavrusu oldu. Hepsini yakından takip ediyoruz. Yavrular bu aydan sonra uçmaya başlıyorlar. Çocuklarımız onlara her seferinde farklı isimler veriyor. Buradan gelip geçen çok oluyor. Turistler falan durup fotoğraflarını çekiyorlar. Hiçbir zararları yok. Aksine faydaları var. Geldiklerinde çok seviniyorum. Gittiklerinde çok üzülüyorum. Böyle etrafta ses, soluk kesiliyor. Akşamları onların ötüşünü duymak bizi mutlu ediyor. Pencereden izliyoruz, kontrol ediyoruz. Gitme zamanları geldiğinde de sürekli bakıyorum gittiler mi diye. Ertesi yıl gelmelerini de merakla bekliyoruz. Bizim evimizin bir parçası gibi oldular" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #leylek
        #sivas
        #hafik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama