Türkiye'de her geçen gün ehliyet sahibi sayısı gittikçe artıyor. Her yıl sürücü adaylarının başvuruları doğrultusunda tekrarlanan ehliyet sınavlarının ne zaman yapılacağı 2018 yılı itibari ile merak konusu oldu. Sınav tarihlerine ilişkin açıklama, MEB tarafından sınav takviminde açıklandı. 2018 yılı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak?

İşte ehliyet sınavı tarhileri ve ehliyet sınavına dair detaylar...

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

1 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018

2 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018

3 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018

4 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

- B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

- C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

- Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

- Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

- "Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.