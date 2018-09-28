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2018 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Üniversite öğrenim hayatları boyunca devlet desteğinden yararlanmak isteyen binlerce öğrencinin başvuracağı KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını öğrenen adaylar da KYK bursundan yararlanmak istiyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

28.09.2018 - 15:27 | Güncelleme:

KYK burs ve kredisi almak isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmiş olan birlerce öğrenci eğitim hayatları boyunca maddi destek olacak devlet bursu ve kredisinden faydalanmak istiyor. KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler KYK bursu alabilir? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından ek tercihlerle veya direkt üniversiteye yerleşmiş adaylar KYK burs başvurularını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise DGS tercih sonuçları açıklanmış ve üniversite kayıtları tamamlanmıştı. Üniversite okumaya hak kazanan öğrencilerin şimdi merak ettikleri tek soru KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman olacağı... Ancak henüz bu konu hakkında KYK kurumundan resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

  • Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge), 
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi) 
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.) 
  • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.) 
  • Amatör milli sporcular (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.)
  • Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.trinternet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır. 
15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır. 

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine  ulaşarak  öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART'larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri, 
  • Lisans öğrencileri, 
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, 

burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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