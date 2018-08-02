YAŞ kararları sonrası terfi listesi Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi" dedi. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde yayınlanan 2018 terfi listesi...

2018 YAŞ KARARLARI TERFİ LİSTESİ

Yüksek Askeri Şura’nın 2 Ağustos 2018 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.



Alınan kararlar neticesinde;

- Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıla uzatıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu (7) general, (2) amiral ve (41) albay, 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

İşte 2018 Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası yapılan terfilerin listesi;

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