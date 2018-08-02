2018’in en iyi giyinenler listesi açıklandı!

İngiliz Tatler dergisi 2018’in en iyi giyinenler listesini açıkladı. En iyi giyinenler listesine bu yıl 5 yaşındaki Prens George da girdi. Meghan Markle ve Cambridge Düşesi listede kendine yer bulurken Amal Clooney, Dua Lipa gibi ünlüler de en iyi giyinen isimler arasında yer aldı