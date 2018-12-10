2019 MHP Belediye Başkan Adayları açıklandı! İşte, MHP Belediye Başkan Adayları listesi...
10.12.2018 - 15:35 | Güncelleme:
MHP, 2019 yerel seçimlerine giderken aday göstereceği belediye başkanlarını açıkladı. MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu yaptığı değerlendirmede 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı... İşte o isimler...
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MHP'de 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi. İşte MHP belediye başkan adayları 2019
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Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın.
Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.
Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.
Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar.
Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka.
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Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.
Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er.
Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli.
Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.
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Çankırı il belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen.
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.
Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.
Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.
Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.
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Erzincan il belediye başkan adayı Bekir Aksun.
Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan.
Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar.
Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.
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Giresun il belediye başkan adayı Hasan Yılmaz.
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz.
Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin.
Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu.
Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu.
Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.
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Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.
Kars il belediye başkan adayı Çetin Nazik.
Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert.
Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.
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