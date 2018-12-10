2019 MHP Belediye Başkan Adayları açıklandı! İşte, MHP Belediye Başkan Adayları listesi...

MHP, 2019 yerel seçimlerine giderken aday göstereceği belediye başkanlarını açıkladı. MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu yaptığı değerlendirmede 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı... İşte o isimler...