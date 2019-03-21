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İşte 2019 yılı gelinlik modelleri

Giriş: 21.03.2019 - 11:50 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmaya başlamasıyla düğün mevsimi de açılıyor. Peki 2019'da bizi hangi gelinlik modelleri bekliyor? Romantik esintilerin ve rahatlığın ön planda olduğu gelinlik modelleri 2018'de olduğu gibi bu yıl da ön planda olacak. İşte Berta, Pronovias, Elie Saab, Vera Wang ve daha pek çok markanın 2019 yılı gelinlik modelleri...

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    Her kadın hayatının en özel günü olan düğününde kusursuz görünmek istiyor. Düğün öncesi hazırlıkların en önemli durağı, şüphesiz ki gelinlik seçimi oluyor. Bu sezon klasik gelinliklere alternatif olarak rahat ve maskülen modeller ön plana çıkıyor. Parıltının eksik olmadığı bir gelinlik hayal ediyorsanız parlak kumaşlar, boncuklar, metalik işlemeler de sezonda sıklıkla görülecek.  Düğün mevsimi yavaş yavaş açılmaya başlamışken Zuhair Murad, Pronovias, Elie Saab, Vera Wang, Berta ve daha pek çok ünlü markanın 2019 yılı gelinlik modellerini sizler için bir araya getirdik.

    ANNY LIN 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    BERTA 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    CHIC NOSTALGIA 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    ELIE SAAB 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    GALIA LAHAV 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    GEMY MAALOUF 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    LEE PETRA GREBENAU 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    MARCHESA 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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    JENNY PACKHAM 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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  • 95İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    MONIQUE LHUILLIER 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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  • 102İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 103İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    PRONOVIAS 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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  • 109İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    SAIID KOBEISY 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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  • 116İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 118İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 119İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 120İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 121İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 125İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 126İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 127İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 128İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 129İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 130İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 131İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 132İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    VERA VANG 2019 GELİNLİK MODELLERİ

  • 133İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 134İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 135İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
    135|178
  • 136İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    WATTERS 2019 GELİNLİK MODELLERİ

  • 137İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 138İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 139İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 140İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
    140|178
  • 141İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 142İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
    142|178
  • 143İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 144İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 145İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 146İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    WILLOWBY 2019 GELİNLİK MODELLERİ

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  • 148İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 149İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 150İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 151İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 152İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 153İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 154İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 155İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 156İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    WTOO 2019 GELİNLİK MODELLERİ

  • 157İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 158İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 160İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 161İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 162İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 164İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 165İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 166İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 167İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 168İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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    ZUHAIR MURAD 2019 GELİNLİK MODELLERİ

  • 169İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 171İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 172İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 173İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
    173|178
  • 174İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 175İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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  • 176İşte 2019 yılı gelinlik modelleri
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