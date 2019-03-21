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Her kadın hayatının en özel günü olan düğününde kusursuz görünmek istiyor. Düğün öncesi hazırlıkların en önemli durağı, şüphesiz ki gelinlik seçimi oluyor. Bu sezon klasik gelinliklere alternatif olarak rahat ve maskülen modeller ön plana çıkıyor. Parıltının eksik olmadığı bir gelinlik hayal ediyorsanız parlak kumaşlar, boncuklar, metalik işlemeler de sezonda sıklıkla görülecek. Düğün mevsimi yavaş yavaş açılmaya başlamışken Zuhair Murad, Pronovias, Elie Saab, Vera Wang, Berta ve daha pek çok ünlü markanın 2019 yılı gelinlik modellerini sizler için bir araya getirdik.

ANNY LIN 2019 GELİNLİK MODELLERİ