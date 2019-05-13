30 yıllık moda serüveni Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başladı. Akademik kariyerine devam ederken kendi markasını oluşturdu... Yurt içi ve yurt dışında sayısız defile düzenledi. Zarif, romantik, doğallığı seven gelinlerin hayallerini süsleyen gelinliklerin tasarımcısı Özlem Süer, yeni koleksiyonunu, sezonun öne çıkan gelinlik modellerini, duvak ve gelin buketi modasını Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a anlattı.

Modaya yıllarını vermiş en başarılı Türk tasarımcılarından birisiniz. 30 yıllık moda ve tasarım serüveninizde dönüm noktalarınız neler oldu?

1989 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nde lisans eğitimi gördüm. 1991-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladım. Halen aynı fakültenin Giysi Ana Sanat Dalı’nda yardımcı doçent olarak ‘Giysi Teknikleri, Giysi Tasarımı ve Drapaj Teknikleri” konularında eğitim veriyorum. Akademik kariyerin başka bir refleksiyonu olarak markamı kurmam aslında başlı başına en büyük dönüm noktasıydı. Ardından doğru enerji bütünlükleriyle gelen özellikle uluslararası operasyonlar çok keyifli ve dönüştüren dönüm noktaları oldu. Örneğin Düsseldorf’taki ilk performansım ya da Paris’teki moda-otoritelerine kapalı oturumda sunduğum koleksiyonlarım… Tüm bunlar markamızın ilerleyişinde önemli “an”ların tasarım bilincine yansımalarına birer örnek. Tüm saniyeler çok değerli ve dönüştürücü…

Romantik, zarif, abartısız gelinlik denilince akla ilk sizin tasarımlarınız geliyor. Vizyonunuz nedir? İlhamınızı nereden alıyorsunuz?

Bir tasarımcı olarak okuduğum kitaplardan tutun, dinlediğim şarkılara, gezdiğim yerlerden yediğim yemeklere kadar her şey bana ilham veriyor. Ekibimizdeki herkesin hayattan aldığı ilhamları birleştirdiğimizde ise ortaya çok renkli ve çok kültürlü koleksiyonlar çıkıyor. En çok da seyahat ettiğim yerlerden ilham alıyorum. Bir ülkeye gittiğimde mutlaka uğradığım iki durak var: antika pazarları ve jazz club’lar.

Aldığım ilhamı ise ekibimle paylaşıyorum. O ilhamı birlikte büyütüyoruz. Araştırmalar yapıyoruz, ekibin bir bölümü bu anlamda bir görsel ve ilham taraması yapıyor, diğer taraftan da formların, renklerin, desenlerin seçimlerine geçiliyor. Sonrasında da ilk prototipler ortaya çıkmaya başlıyor.

Son gelinlik koleksiyonuz olan Özlem Süer White 2019’u anlatır mısınız?

Dokulara yoğunlaşan koleksiyonlarımızda gözde parçalar, dantel öğelerin karıştırılarak beden formunda konumlanmasıyla oluşan gelinlikler… Bu sezon da ekspresyonist üslubun hissedildiği bu spontane etkiler, içinde bulunduğumuz çağın hızına dokunuyor. Yine hafiflik günümüzde çok önemli bir etken... İnce danteller, 2019 düğünlerinde boy gösterecek gelinleri bohem havaya taşırken, gelinliklerde kullanılan kemik renk aksesuarlar zenginliği de ön plana çıkaracak.

Saf, bedeni saran silüetlerle birlikte teni ortaya çıkaran dekolteler koleksiyonun etkisini güncel kılıyor. A Line figürlerde görülen gelinliklerde üç boyutlu işlemeler, Swarovski taşlar ve kesme taşlar dikkat çekiyor. Derin V yakalar, kat kat etekler, dantel üstler, transparan nakışlar, el yapımı dantel detaylar yalın tasarımlarla bir araya gelip yeni formlar oluşturarak planların yapı bozumuna uğratıldığı gündelik hayatımızdaki değişime bir gönderme yapıyor. Vücudu saran bohem gelinliklerin el yapımı aksesuarlar ile zenginleşmesiyle doğayı ve zamanı yakalamayı amaçladım. Dantel kollar, kuş tüyleri, özel çiçekler, spagetti askılar, kat kat iç içe geçmiş dantellerle, oturumlu sırt dekolteli romantik gelinlikler tek bir tarzdan öte ampir bir dokuya bürünüyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla düğünlerde de artış yaşanıyor. Peki bu sezonun gelinlik modasındası nasıl şekilleniyor?

İnce danteller, üç boyutlu işlemeler, Swarovski taşlar ve kesme taşları fazla göreceğiz bu sezon. Derin V yakalar, bedeni saran modeller de bu sezon ön plana çıkacak. Aynı zamanda A-Line figürlere, dekolteyi ve teni ortaya çıkaran modellere de çok rastlayacağız.

Gelinlikte aksesuar kullanımı nasıl olmalı? Duvak ve gelinliğin en önemli tamamlayıcılarından saç ile makyaj konusunda evlilik hazırlığı yapan kadınlara ne gibi öneriler verebilirsiniz?

Duvak gelinliğin en önemli tamamlayıcısı. Törenin kapsamına göre duvağın büyüklüğü, şekli değişebiliyor. Bütün tören boyunca duvağı taşımak zor olabiliyor, o nedenle seremoninin ardından duvağı çıkartıp bir saç aksesuarıyla gelinliği tamamlamak çok hoş görünüyor. Bohem gelinliklerin öne çıktığı kır ve açık hava düğünlerinde gelinliğin tamamlayıcısı bir aksesuar, duvak yerine tercih edilebilir. İncilerin, tüylerin süslediği zarif bir taç, saçın içinden geçerek müthiş zarif bir görüntü yakalayabilir. Yine örgüler ve dağınık toplamalar sırt dekolteli gelinlikler için çok uyumlu, ihtişamlı gelinliklerin tarihi saraylarla bütünleştiği düğünlerde ise çok zengin, gelinlik dantelinden birleştirilmiş dev duvaklar heyecanlı bir görüntü veriyor.

Tüm bunların yanında en önemli diğer bir detay ise makyaj... “no make-up” trendi kendini sağlıklı cilt renkleriyle tamamlıyor. Düğün teması ve mekanına göre seçilecek bir far rengi, makyajdaki couture duygusunu hissettirirken, yüz ve dekoltenin kalan tüm kısımları ıslak, parlak ve çok sade renklerle tamamlanabilir.

Gelin çiçeklerinde trend nedir? Gelinlik tipine göre çiçek nasıl seçilmeli?

Müthiş sanatsal buketler görüyoruz artık. Hepsi çok soyut, büyük ve yerlere kadar uzanabiliyor. Şakayık tabii ki en zamansız ve romantik olan, ancak dev laleler, 6-7 dal upuzun orkideler o kadar zarif ki… Kuru çiçekleri de es geçmemek lazım, lila başaklar, güller, rengarenk buketler kır düğünleri ve bohem gelinler için çok uygun.

Klasik bir soru olacak ancak vücut tipine göre gelinlik seçimi nasıl olmalı?

Klasik bir cevap olacak ancak gelinler vücutlarını iyi tanımalılar. Hayal ettikleri ile kendi beden gerçekleri arasındaki noktayı iyi tespit etmeleri gerekiyor. Bu konuda bize başvuran gelinlerin bizimle birlikte doğru proporsiyonlarda giyinmeyi öğrenerek oluşturdukları prensipleri, sadece gelinlikte değil günlük hayat dinamiklerinde de uygulayabildiklerini söyleyebilirim. Öncelikle gelinin ön plana çıkarılması gereken noktasını tespit etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Tasarımın bir tarafı matematik gibidir, formüller ve hesaplar vardır. Ben bu noktayı önemsiyorum. Ön plana çıkartılacak nokta belirlendikten sonra detaylar yavaş yavaş işlenmeye başlıyor. Eğer omuzlarınız geniş ve yuvarlaksa, askısız bir formu harika taşıyacaksınızdır ya da belki halter bir formu. Ama tabii bence vücudun proporsiyonuna göre gelinlik seçimi en önemlisi...