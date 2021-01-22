Bedelli askerlik celp dönemleri yerleri için geri sayım başladı. 2021 yılı celp dönemleri bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2021 e-Devlet giriş Askerlik yerleri öğrenme...

E-DEVLET İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2021

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik 30 gündür. Ancak bir gün yol izni ve bir gün idari izinle birlikte 28 güne düşüyor. Fakat yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 güne düşüyor.