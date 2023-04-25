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2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor?

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde geri sayım sürüyor. Bu kapsamda yurt dışında, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlıyor. 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulurken, oy verme işleminin başlayacağı tarih yurt dışında yaşayan seçmenler tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 genel seçimleri yurt dışında oy kullanma işleminin başlayacağı tarih...

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  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar oylarını 14 Mayıs öncesinde kullanacak. Bu bağlamda gümrük kapıları ile yurt dışı temsilciliğinde oy verme işleminin başlayacağı tarih yurt dışında yaşayan seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt dışında 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Peki, "Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?" İşte detaylar...
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde 27 Nisan’dan 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip yurttaşların seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklara başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    Karara göre, gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması, 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitmesi kararlaştırıldı.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    YURT DIŞINDA NERELERDE OY KULLANILIR?

    Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle:

    "Gürbulak, Aktaş, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış Üzümlü, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dereköy, Akçakale, Habur Kapıköy karayolu, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Diyarbakır, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon, Zonguldak Çaycuma havalimanları ile Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum ve Samsun."
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    Öte yandan, oy verme işlemlerinde görev almak üzere bazı ilçelerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları da oluşturulacak.

    Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer adet sandık kurulu oluşturacak, ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini (sekiz saatlik dilimler halinde) belirlemeye yetkili olacak.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının kurulma işlemleri 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Oluşuma ilişkin imzalı tutanak ve yemin metninin bir sureti YSK'ye gönderilecek. Kararda ayrıca sandık kurullarının da 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kurulması işlemlerinin tamamlanması gerekecek.
  • 2023 Yurt dışında oy kullanma tarihi: Yurt dışında oy kullanma ne zaman başlıyor, oy kullanma koşulları nelerdir?

    YURT DIŞINDA OY KULLANMA ŞARTLARI NELER?

    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında oy kullanabilmesi için öncelikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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