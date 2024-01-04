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        Haberler Gündem İnfo Grafik 2024'e nasıl bakıyoruz?

        Ipsos'un araştırmasına göre 2024 yılına küresel bakış

        Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, çeşitli konuları kapsayan bir anketle 34 ülkede 25.000'den fazla kişiye 2024 yılıyla ilgili tahminlerini sordu. Araştırmaya göre küresel ekonominin 2024'te 2023'e göre daha güçlü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50 olurken bu oran Türkiye'de yüzde 43 oldu. 'Yeni bir virüsün neden olduğu yeni bir küresel salgın olacak' diyenler global çapta yüzde 48 iken Türkiye'den katılanların yüzde 65 küresel salgın gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 04.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:02
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        #2024

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