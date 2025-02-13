MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı! 2025 MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geri sayım başladı. Ek olarak, ÖSYM bugün itibarıyla sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir. İşte, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Ocak ayında başvuru işlemleri tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı Şubat ayında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ÖSYM sınav giriş belgelerini açıkladı. Adaylar bu belge ile sınava gireceği semti, okulu ve sınıfı öğrenebilecek. İşte, 2025 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
2025 MSÜ ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Aşağıdaki linkten ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına ulaşabilirsiniz.
2025 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat tarihinde yapılacak.