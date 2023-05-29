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21 Ağustos burcu özelliklerine göre bu tarihte doğan kişilerin burcu, Aslan burcudur. Aslan burcunun liderlik, yaratıcılık ve güçlü bir kişilik gibi özellikleri bu kişilerin de öne çıkan özellikleri arasındadır. 21 Ağustos burçları aynı zamanda tutkulu ve heyecanlıdırlar. Hedeflerine ulaşmak için büyük bir çaba sarf ederler ve başarıya ulaşmak için gereken motivasyona sahiptirler. Ancak bazen aşırıya kaçarak kibirli veya hırslı bir tutum sergileyebilirler. Özel hayatlarında 21 Ağustos burçları romantik ve sadıktırlar. Sevdikleri kişilere karşı cömert ve şefkatli davranırlar. bağımsızlıklarına düşkün olabilirler ve ilişkilerinde özgürlüklerine saygı gösterilmesini bekleyebilirler. Sonuç olarak 21 Ağustos burçları, Aslan burcunun liderlik, yaratıcılık ve güçlü kişilik özelliklerini taşıyan karizmatik ve yaratıcı kişiliklere sahiptirler. Tutkulu ve hırslı olmalarına rağmen romantik ve sadık bir yapıya sahiptirler.

21 Ağustos Burcu Erkeği

21 Ağustos burcunda doğan erkekler, Aslan burcunun etkisi altında doğmuşlardır. Bu nedenle, özgüvenli, karizmatik ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, etrafındaki insanların ilgisini kolayca çekebilirler. 21 Ağustos burcu erkeği, yaratıcı düşünce yetenekleri ve analitik zekası sayesinde başarılı bir iş hayatına sahip olabilir. İşinde liderlik rolü üstlenmekten hoşlanır ve diğer insanları yönlendirmek konusunda oldukça beceriklidir. Aynı zamanda 21 Ağustos burcu erkeği, tutkulu ve hırslı bir kişilik yapısına sahiptir. Hedeflerine ulaşmak için büyük bir çaba sarf eder ve kendisini geliştirmek için sürekli olarak çalışır.

21 Ağustos Burcu Kadını

Özgüvenli, karizmatik ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kadınlar, etrafındaki insanların ilgisini kolayca çekebilirler. 21 Ağustos burcu kadını, güçlü bir kişilik yapısına sahiptir ve sıkı çalışarak hedeflerine ulaşmayı amaçlar. Kendine olan güveni yüksek olduğu için liderlik rolü üstlenmekten hoşlanır ve iş hayatında başarılı olabilir. Ayrıca yaratıcı düşünce yetenekleri sayesinde sanat, tasarım, müzik gibi alanlarda da başarılı olabilirler. Aynı zamanda 21 Ağustos burcu kadını, tutkulu ve hırslı bir kişilik yapısına sahiptir. Kendi hedeflerine ulaşmak için çaba sarf eder ve bunun için gerektiğinde risk alır. Ancak bazen aşırıya kaçarak kibirli ve hırslı bir tutum sergileyebilirler.

21 Ağustos Yükseleni Nedir?

Yükselen burç; kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü, kişiliğinin dışarıya yansıyan yönlerini ve ilk izlenimlerini belirleyen önemli bir faktördür. Bu nedenle kişinin doğum saati ve doğum yeri bilinerek daha kesin bir yükselen burç belirlenmesi önerilir. 21 Ağustos burcu yorumuna göre bu tarihte doğan bir kişinin yükselen burcu, tam doğum saati ve doğum yeri bilinmeden kesin olarak belirlenemez. Örneğin, ortalama bir doğum saati ve Türkiye'nin başkenti Ankara varsayılarak bir tahmin yapılabilir. Ankara'da doğum saati öğle saatlerine denk gelen birinin yükselen burcu, Başak burcu olacaktır. Ancak doğum saati farklı bir saat diliminde veya daha erken ya da daha geç bir saatte ise yükselen burcu da değişebilir.

21 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

21 Ağustos'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

Can Yücel

Nurullah Ataç

21 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

21 Ağustos'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanabilir:

Kelis

Usain Bolt

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