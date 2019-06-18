Yaz gündönümünde kuzey yarım kürede en uzun gün yaşanırken, güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanacak. Kuzey yarım kürede yaşanacak en uzun günün ardından günler yavaş yavaş kısalacak ve 23 Eylül'de yine gece ve gündüz süreleri eşitlenecek. İşte 21 Haziran yaz gündönümüne dair detaylar...

EN UZUN GÜN NASIL BELİRLENDİ? 21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanacak. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne yani Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

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