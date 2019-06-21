Dünyanın arama motoru devi Google, 21 Haziran yaz gündönümüne özel hazırladığı Doodle ile milyonlarca kullanıcısına sürpriz yaptı. Doodle'ı gören pek çok kişi 21 Haziran yaz gündönümünü araştırmaya başladı. İşte 21 Haziran ile ilgili merak edilenler...

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran yaz gündönümü, dünyanın kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küresini etkileyen önemli bir coğrafi olaydır. Bu tarihte kuzey yarımküre en uzun gündüzü yaşarken, güney yarımkürede ise en uzun gece meydana gelir. 21 Haziran ile birlikte kuzey yarımkürede günler kısalmaya, güney yarımkürede ise uzamaya başlar.

21 Haziran'da kuzey yarımküre yaz mevsimine merhaba derken, güney yarımkürede kış mevsimi başlar. Ancak bazı ülkelerde ise yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

Google'dan 21 Haziran'a özel yaz gündönümü Doodle'ı

21 HAZİRAN'DA NE OLUYOR?

21 Haziran günü aydınlanma çemberi güney kutup dairesi'ni teğet geçerken, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra güney yarımkürede yer alan Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları 21 Aralık tarihine kadar kısalır.

Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutup dairesinde ise 24 saat gece yaşanmaktadır.

Yaz gündönümünde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve kuzey yarımkürede bulunan Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.

DÜNYADA DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ VE MEVSİM BAŞLANGIÇLARI

21 Mart: Dünyanın tamamında gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlar.

23 Eylül: Dünyanın tamamında gece ve gündüz eşit olur. Güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlar.

21 Aralık: Kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece meydana gelir. 21 Aralık tarihi, kuzey yarım küre için kış mevsiminin, güney yarım küre için yaz mevsiminin başlangıcı anlamına gelir.

TÜRKİYE HANGİ YARIM KÜREDE YER ALIYOR?

Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan Türkiye'nin coğrafi konumu, kuzey yarım kürede yer almaktadır.