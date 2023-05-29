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22 Ağustos burcu özelliklerine göre bu tarihte doğan kişiler, astrolojik olarak Aslan burcu özelliklerini taşırlar. Aslan burcunun özellikleri arasında karizmatik, canlı, yaratıcı, cesur ve liderlik özellikleri bulunur. Cesur ve kendine güvenli bir yapıları vardır. Yüksek özgüvenleri sayesinde liderlik yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Sahip oldukları karizmatik yapısı sayesinde çevrelerindeki insanların dikkatini çekerler. 22 Ağustos burçları genellikle cömert, sevgi dolu ve arkadaş canlısı kişilerdir. Ancak bazen kendilerini çok fazla ön plana çıkarabilecekleri ve kontrol meraklısı olabilecekleri için çevrelerindeki insanlar tarafından eleştirilebilirler. Başkalarının onayını arama eğiliminde olabilirler ve bazen çok fazla özgür düşünmeye cesaret edemeyebilirler. kendi potansiyellerinin farkında olduklarında, başarılı bir şekilde kendilerini ifade edebilirler ve hedeflerine ulaşabilirler.

22 Ağustos Burcu Erkeği

22 Ağustos burcu erkeği, Aslan burcu özelliklerini taşırlar. Bu erkeklerin kendilerine güvenleri oldukça yüksek ve karizmatik yapıları vardır. Kendi hedefleri için çalışmaktan ve liderlik etmekten hoşlanırlar. Başkalarının onayını arama eğiliminde olan 22 Ağustos erkekleri, özgüvenleri azaldığında duygusal olarak zayıflayabilirler. Genellikle cesur, tutkulu ve enerjik yapıları sayesinde başarılı olurlar. sanatsal ve kültürel faaliyetlere ilgi duyarlar ve yaratıcı yönleri oldukça güçlüdür. Aynı zamanda iş hayatında da başarılı olabilirler, özellikle de lider pozisyonlarında. Ek olarak oldukça kontrol meraklısı olabilecekleri için bazen eleştirilebilirler. 22 Ağustos erkeği genellikle cömert, sevgi dolu ve arkadaş canlısıdır. Ancak bazen çevrelerindeki insanlara çok fazla kendilerini dayatabilecekleri için eleştirilebilirler.

22 Ağustos Burcu Kadını

22 Ağustos burcu kadını; cesur, tutkulu ve karizmatik bir yapıya sahiptirler. Kendilerine güvenleri yüksektir ve dikkat çekmeyi severler. Kendini ifade etmekten hoşlanır ve bu nedenle sanatsal veya kültürel alanlarda kendini gösterebilir. Liderlik pozisyonlarında da başarılı olabilirler. Ancak kontrolcü bir yapıları olduğu için bazen eleştirilebilirler. 22 Ağustos kadınları genellikle kendilerine güvenirler ve hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışırlar. Aynı zamanda cömert, sevgi dolu ve arkadaş canlısıdırlar. Ancak bazen diğer insanların kendilerine hayranlıkla bakmalarını sağlamak için aşırıya kaçabilirler. 22 Ağustos kadınları duygusal olarak güçlüdürler ve diğer insanlarla paylaşmak için bolca sevgi ve şefkat sunarlar. Tüm bunlarla beraber eleştirilere karşı hassas olabilirler ve kendilerini savunmak için sert bir tavır alabilirler.

22 Ağustos Yükseleni Nedir?

22 Ağustos burcu yorumuna göre bu tarihte doğanların kesin bir yükselen burç belirlemek için doğum saati, yerel saat ve doğum yeri gibi bilgilere ihtiyaç vardır. Fakat genel olarak konuşmak gerekirse 22 Ağustos tarihinde doğan bir kişinin yükselen burcu Aslan ya da Başak olabilir. Yükselen burç, doğum anındaki yükselen burç olarak tanımlanır ve kişinin kişiliği ve yaşam deneyimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

22 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

22 Ağustos'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir:

Ekin Türkmen

Aslıhan Yeltekin

Uğur Mumcu

Ümit Yaşar Oğuzcan

22 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

22 Ağustos'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmaktadır:

Jeff Stinco,

Rodrigo Santoro

Kristen Wigg

Ty Burrell

Layne Staley

Tori Amos

Adewale Akinnuoye

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