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Haberler Yaşam Astroloji 22 Aralık Hangi Burç? 22 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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22 Aralık hangi burç? 22 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

22 Aralık doğumlular hangi burç olduklarını merak etmekte ve araştırmaktadır. Peki 22 Aralık hangi burçtur? Detayları yazımızda…

22 Aralık Hangi Burç? 22 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Yılın son günlerine doğru gelirken 22 Aralık ne burcu diye düşünenler için bir önceki günün burcundan ziyade 22 Aralık’ta burç değişmektedir. 22 Aralık doğumlu kişiler Oğlak burcunun ilk gününde doğmuşlardır. Oğlak burcunun belirgin özelliklerini taşıyan 22 Aralık doğumlu kişiler için 22 Aralık burcu özellikleri hususunda yay burcundan tamamen farklı bir şekilde Oğlak burcu özelliklerini sıralamak mümkündür. Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burçlarının elementleri ise topraktır. Özetle 22 Aralık hangi burç sorusunun cevabı Oğlak burcudur. 22 Aralık burcu yorumu konusunda ise 22 Aralık burcu kadını ve 22 Aralık burcu erkeği olarak sıralarsak şu şekilde sıralayabiliriz:

22 Aralık Burcu Kadını Özellikleri

  • Oğlak kadınları aile bağlarına oldukça önem veren, ailelerinden gelen geleneklere sadık kişilerdir. Bu gelenekleri sürdürmek için ellerinden geleni yaparlar. Çoğunlukla iyi anne profilleridir ve aile ilişkilerini her şeyin önüne koyarlar.
  • Oğlak burcu kadınları, kendilerini ifade etme konusunda iyi değillerdir ve duygusal olarak kapalı olabilirler. Bu nedenle, diğer insanların onlar hakkında doğru bir fikir edinmeleri zor olabilir.
  • Oğlak burcu kadınları, sadık ve sadakatli bir yapıya sahiptir. Bir kez birisiyle ilişki kurarlarsa, o kişiye büyük bir bağlılık hissederler ve onlarla uzun süreli bir ilişki kurmayı hedeflerler. Ancak, kendilerini tamamen açmakta zorlanırlar, bu nedenle, partnerlerinin kendilerine sabırlı ve anlayışlı davranmasını isterler.

22 Aralık Burcu Erkeği Özellikleri

  • Disiplinli, ciddi ve kararlarından dönmeyen bireyler olan Oğlak burcu erkekleri kariyerlerinde başarılı olmayı hayatlarındaki en büyük hedeflerden biri haline getirmiştir. Bu başarı için hayatlarının her anını planlarlar ve bu plana mutlaka bağlı kalırlar.
  • Oğlak burcu erkekleri, akılcı ve mantık esaslı düşünen bireylerdir. Sorunlarına çözüm aramadan önce bütün olasılıkları bir arada değerlendirirler.
  • Lider ruhlu bireyler olan Oğlak erkekleri bunu iş hayatlarına da yansıttıkları için çalıştığı işlerde lider mevkinde kolaylıkla çalışabilir ya da bu mevkiye kısa sürede yükselebilir. Bunu sağlayacak düzeyde özgüven ve azim sahibi insanlardır.

22 Aralık Burcu Yükseleni

22 Aralık burcu yükseleni nedir diye merak edenler için şu şekilde açıklanabilir, 22 Aralık tarihinde doğanların burcu Oğlak'tır. Ancak yükselen burcunuzu belirlemek için doğum saatinizin de bilinmesi gerekmektedir. Yükselen burç, doğum anında yükselen burcunuzdur ve kişiliğinizin dış dünyaya nasıl yansıdığını ve nasıl algılandığını gösterir.

22 Aralık’ta Doğan Ünlüler

Timur Acar, Fatih Öztürk, İlayda Çevik ve Hande Mehan 22 Aralık’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular arasındadır.

José Fonte, Eder, Jordin Sparks ve Meghan Traino 22 Aralık doğumlu yabancı ünlü ve futbolcu isimler arasında yer almaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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