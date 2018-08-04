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22. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! 2018 Polis Akademisi

22. Dönem POMEM sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarına Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte 22. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

04.08.2018 - 16:52 | Güncelleme:

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 22. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklerken, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden sonuçları erişime açtı. Peki, 22. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kazanan adayların eğitimleri ne zaman başlayacak? Başarılı adaylar kayıt için hangi belgeleri götürecek? İşte 22. Dönem POMEM sınav sonuçları...

22. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI

22. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına, Polis Akademisi'nin https://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden erişebilecek.

22. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinin takip etmeleri gerekiyor.

BAŞARILI OLAN ADAYLARIN EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacak.

* POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü saat: 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacak.

* Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekiyor. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

* Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacak. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacak.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Başarılı adayların planladıkları POMEM Müdürlüklerine kayıtları için istenen belgeler şu şekilde;

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi) Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi

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