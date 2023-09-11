22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan hem anma merkezi hem "turistik mekana" dönüştü

Yaklaşık 65 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve kalabalık şehrin ortasında sessizliğiyle dikkati çeken komplekste en merak uyandıranların arasında "One World Trade Center (Dünya Ticaret Merkezi-1)" yer alıyor.

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ABD ve Amerika kıtasının en yüksek, dünyanın da 7. yüksek binası olarak tasarlanan ve 2014'te açılan gökdelen, 541,3 metre uzunluğuyla ziyaretçilerin odak noktalarından oluyor. Yapı, yaklaşık 4 milyar dolarlık maliyetiyle aynı zamanda ABD'nin "en pahalı" gökdeleni olarak ön plana çıkıyor.

Binanın 102. katındaki gözlemevi de New York'u tepeden görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.