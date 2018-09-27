Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağı geçtiğimiz mayıs ayında duyurulmuştu. Başvurmak isteyen adaylar POMEM başvuruları hakkında detayları araştırıyor. 23. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? POMEM başvuru şartları nelerdir?

23. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı duyuru şöyle:

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

KPSS'den sonra esasların duyurulması ile lisans mezunu adaylar için 2018 yılı KPSS şartı ve ön lisans mezunu adaylar için ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavından puan şartının aranması bekleniyor. Genel olarak lisans mezunlarında KPSS 60 ile üzeri, ön lisans mezunlarında ise KPSS 70 ve üzeri şartı aranmaktadır.

Ancak henüz 23. dönem POMEM başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

POMEM NEDİR?

Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

23. dönem POMEM başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı ama önceden yapılan POMEM alımlarında başvuru şartları şöyle;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

- KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.” “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

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