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HaberlerGündem23 Haziran İstanbul seçim sonuçları HABERTURK.COM'da olacak

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları HABERTURK.COM'da

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimi sadece İstanbul değil, bütün Türkiye heyecanla takip edecek. 23 Haziran seçimleri için de en detaylı veriler, anlaşılır grafikler HABERTURK.COM ve HABERTURK.COM'un mobil uygulamalarında olacak

23 Haziran seçim sonuçları

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. İstanbul sandık başına gidiyor, sonucu bütün Türkiye merakla bekliyor...

Cumhur İttifakı - AK Parti adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı - CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel'in ve bağımsız adayların yarışacağı seçim için 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart seçimlerinde 15 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan HABERTURK.COM, bu seçimler için de iddialı...

HABERTURK.COM'un seçim sayfası yine sonuçları hızlı ve anlaşılır grafiklerle detaylı olarak aktaracak. Seçim yasağının kalkmasının ardından ulaşılabilecek verilerde adayların oy oranları, ilçe ilçe seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.

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