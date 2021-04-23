23 Nisan yani bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için "23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

23 NİSAN PTT, KARGOLAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Devlet dairesi olan PTT'ler resmi tatil nedeniyle bun kapalı durumda. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 24 Nisan'ı beklemek durumundalar.

Bugün kargolar açık mı?

Kargo firmaları, yayımlanan genelgelerde sokağa çıkma yasağı olan günlerde de muaf olan kişiler ve işyerleri arasında bulunuyor. Henüz kargoların çalışma durumuna göre bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllarda söz konusu kargo firmaları hizmet vermeye devam etmişti.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

23 Nisan Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ