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23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı? 23 Nisan tatil mi?

23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Nisan gününün Cuma gününe denk gelmesi ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle, resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için araştırma konusu oldu. Peki, 23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı? 23 Nisan tatil mi?

23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı? 23 Nisan tatil mi?

23 Nisan yani bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için "23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

23 NİSAN PTT, KARGOLAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Devlet dairesi olan PTT'ler resmi tatil nedeniyle bun kapalı durumda. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 24 Nisan'ı beklemek durumundalar.

Bugün kargolar açık mı?

Kargo firmaları, yayımlanan genelgelerde sokağa çıkma yasağı olan günlerde de muaf olan kişiler ve işyerleri arasında bulunuyor. Henüz kargoların çalışma durumuna göre bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllarda söz konusu kargo firmaları hizmet vermeye devam etmişti.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

23 Nisan Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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