23 Nisan yani bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için "23 Nisan Cuma (Bugün) PTT, Kargolar, Eczaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...
23 NİSAN PTT, KARGOLAR VE ECZANELER AÇIK MI?
Bugün PTT açık mı kapalı mı?
Devlet dairesi olan PTT'ler resmi tatil nedeniyle bun kapalı durumda. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 24 Nisan'ı beklemek durumundalar.
Bugün kargolar açık mı?
Kargo firmaları, yayımlanan genelgelerde sokağa çıkma yasağı olan günlerde de muaf olan kişiler ve işyerleri arasında bulunuyor. Henüz kargoların çalışma durumuna göre bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllarda söz konusu kargo firmaları hizmet vermeye devam etmişti.
Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?
23 Nisan Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
12 MAYIS
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
13 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
14 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
15 MAYIS
CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
ÇARŞAMBA
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
19 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
20 TEMMUZ
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
21 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
22 TEMMUZ
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
23 TEMMUZ
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
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