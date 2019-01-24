İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında 10 bin 500 erkek ve kadın polis memuru alacağını duyurmasının ardından binlerce kişi 24. POMEM başvuru tarihini merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan polis alımlarında 24. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

23. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları ve atamaların ardından yaklaşık 4 ay sonra 24. dönem POMEM başvurularının başlayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM BAŞVURULARINDA KPSS PUANI KAÇ OLMALI?

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.