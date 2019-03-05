Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? sorusu polis olmak isteyen adayların en çok araştırdığı konuların arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 10 bin polis alımının yapacağını duyurmasının ardından başvuru tarihleri büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, POMEM başvuruları ile ilgili detaylar...

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

23. Dönem POMEM mülakat giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri belli olmuştu. Sınav sonuçları ve atamaların ardından 24. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili ise henüz net bir açıklama yok.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER KATILABİLİR?

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

POLİSLERİN MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Polis Memurlarının maaşına da zam geldi.

Buna göre;

En yüksek Polis Memuru maaşı 1/4 25 ve üstü: 5.073 TL

En düşük Polis Memuru maaşı ise, 4 bin 735 TL'dir.