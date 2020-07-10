24 Temmuz’da tarihteki önemli olaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."dedi.

24 TEMMUZ'DA OLAN ÖNEMLİ OLAYLAR

24 Temmuz, Miladi takvime göre yılın 205. (artık yıllarda 206.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 160 gün vardır.



1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.

1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.

1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.

1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı: 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.

1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.

1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.

1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.

1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.

1936 - İspanya İç Savaşı: İspanya Hükümeti, iç savaş nedeniyle Dünyadan yardım istedi.

1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000 den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.

1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.

1952 - Merzifon ve Akşehir’de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü ve tarım alanları sular altında kaldı.

1955 - Ekrem Koçak, 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.

1958 - Türkiye’nin Kıbrıs’a asker gönderme önerisini, Birleşik Krallık reddetti.

1959 - Irak’ın Kerkük şehrinde, 1000 kadar Türkmeni’nin katledildiği açıklandı.

1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.

1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.

1967 - 11 Mayıs’ta greve giden ve haklarını almak için Ankara’ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi, 930 kilometre kat ederek Ankara’ya vardı.

1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan, kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu’nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu, sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.

1974 - Yunanistan’da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis, Hükûmeti kurmak üzere geri döndü.

1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.

1985 - Yeşilköy Havaalanı'na, Atatürk Havalimanı adı verildi.

1986 - Kartal, İstanbul’da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.

2002 - Mümtaz Soysal'ın Genel Başkanlığında, Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kuruldu.

2016 - Cumhuriyet Halk Partisi Taksim Mitingi'ni düzenledi

24 TEMMUZ'DA ÖNEMLİ DOĞUMLAR



1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)

1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)

1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)

1854 - Konstantin Josef Jireček, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)

1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar (ö. 1943)

1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)

1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)

1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)

1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi

1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)

1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)

1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)

1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)

1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi

1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu

1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)

1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake),Türk illüzyonist (ö. 2014)

1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar

1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen

1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş adamı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından

1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı

1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı

1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu

1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi

1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı

1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)

1972 - Burak Şendağ, Türk tango bestecisi, bandoneonist ve piyanist

1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi

1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu

1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu

1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu

1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu

1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı

1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi

1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmenistanlı futbolcu

1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu

1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu

1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)

1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu

1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci

1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu

1997 - Emre Mor, Türk futbolcu

24 TEMMUZ'DA ÖNEMLİ ÖLÜMLER



1862 - Martin Van Buren, ABD'nin 8. Başkanı (d. 1782)

1927 - Ryunosuke Akutagava, Japon yazar (d. 1892)

1941 - Afife Jale, ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu (d. 1902)

1957 - Sacha Guitry, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (d. 1885)

1968 - Vedat Demircioğlu, Türk devrimci (İTÜ öğrencisi ve Türkiye'de 68 Kuşağının ölen ilk ismi) (d. 1943)

1974 - James Chadwick, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1891)

1980 - Peter Sellers, İngiliz aktör (d. 1925)

1984 - Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (d. 1920)

1986 - Fritz Albert Lipmann, Alman asıllı Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)

1988 - Ilona Elek, Macar eskrimci (d. 1907)

1990 - Agah Hün, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1918)

1991 - Isaac Bashevis Singer, Polonya asıllı Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1904)

1995 - Sadık Ahmet, Batı Trakyalı Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınan) (d. 1947)

2002 - Adnan Yücel, Türk şair (d. 1953)

2004 - Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (d. 1925)

2007 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (d. 1913)

2011 - Didem Madak, Türk şair (d. 1970)

2013 - Muhammed El-Brahmi, Tunuslu muhalif siyasetçi (d. 1955)

24 Temmuz - Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü Basın Bayramı olarak da biliniyor.