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26 Aralık Cumartesi yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu için plan yapanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? 26 Aralık Cumartesi yani yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilen detaylar...

26 Aralık Cumartesi yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

26 Aralık Cumartesi günü yani yarın planı olanlar merak içerisinde "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edip araştıranlar için "Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?" ve "Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı...

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." dedi.
Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.


Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

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