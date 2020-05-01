

POMEM sonuçları için geri sayım sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını açıkladı. İşte POMEM sonuçları asil ve yedek listesi sorgulama ekranı

POMEM SONUÇLARI SORGULA 2020

POMEM sonuçları asil ve yedek listesini aşağıdaki sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

e-devlet POMEM başvuru

Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapacağını duyurmuştu



Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yedek listesinde bulunan adaylara yönelik olarak planlama ve yedek olarak belirlenen adayların sonuçları da açıklanacak. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesi olan pa.edu.tr adresini takip etmeleri gerekiyor.