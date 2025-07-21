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        Haberler Dünya 26 ülkeden İsrail'e kınama: Gazze'deki savaş derhal bitmeli | Dış Haberler

        26 ülkeden İsrail'e kınama: Gazze'deki savaş derhal bitmeli

        Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 26 uluslararası ortak, Gazze'de sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınadı. Ülkeler, Gazze'de acil olarak savaşın bitirilmesi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:48
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        26 ülkeden İsrail'e kınama
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        Birleşik Krallık hükümetinin yayımladığı ve 25 ülkenin katkı sağladığı ortak açıklamada, "İsrail hükümeti istikrarsızlığı körüklemektedir ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum etmektedir" ifadesi kullanıldı.

        Ortak açıklama şu şekilde:

        "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz.

        İşgal altındaki Filistin topraklarında bölgesel veya demografik değişikliğe yönelik her türlü adıma şiddetle karşı çıkıyoruz.

        İsrail hükümetini yardım akışı üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz.

        Aşağıda imzası bulunan bizler, basit ve acil bir mesajla bir araya geliyoruz: Gazze'deki savaş derhal sona ermelidir. Acil bir ateşkesi ve İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasi bir yolu desteklemek üzere daha ileri adımlar atmaya hazırız."

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