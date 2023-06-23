Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 28 Aralık Hangi Burç? 28 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

28 Aralık hangi burç? 28 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Doğum tarihi 28 Aralık tarihini gösteren kişilerin en merak ettiği noktalardan biri 28 Aralık hangi burçtur konusu olmuştur. 28 Aralık hangi burçtur ve özellikleri nelerdir? Detayları yazımızda…

28 Aralık Hangi Burç? 28 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Astroloji ilgilenen kişiler ya da 28 Aralık doğumlu kişiler burç yorumlarını günlük, aylık ya da genel bağlamda okumakla ilgilenmektedir. 28 Aralık burcu ne ya da 28 Aralık hangi burç sorgusu da bu kişiler tarafından sıkça yapılmaktadır. 22 Aralık ile başlayan ve 20 Ocak tarihine kadar devam eden burç Oğlak burcudur. Bu sebeple 28 Aralık burcu de Oğlak burcunun içerisinde yer almaktadır. 28 Aralık burcu özellikleri arasında uğurlu sayısının 8 ve uğurlu renkleri siyah, gri ve kahverengi olması bulunmaktadır. Uğurlu taşı turmalindir. Elementi toprak olan bu burcun yönetici gezegeninin ise Satürn olduğu bilinmektedir.

28 Aralık Burcu Özellikleri

28 Aralık burcu kadını ve 28 Aralık burcu erkeği özellikleri genel bağlamda benzer çizgilerde ilerlemektedir. Bu sebeple 28 Aralık burcu yorumu yapılırken iki taraf için de benzer özelliklerden söz etmek mümkündür. İşte 28 Aralık burcu özellikleri:

  • Kararlılık: Oğlak burcu insanları, kararlı ve disiplinli yapılarıyla tanınırlar. Hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışır ve azimle ilerlerler.
  • Pratiklik: Pratik düşünme yetenekleri yüksektir. Sorunları çözmek ve zorluklarla başa çıkmak için mantıklı yaklaşımlar geliştirirler.
  • Sorumluluk: Oğlak burcu insanları sorumluluk sahibi bireylerdir. İşlerini zamanında yaparlar ve verilen görevleri yerine getirirler. Disiplinleri sayesinde başarılı olurlar.
  • Ciddiyet: Genellikle ciddi ve olgun bir tavırları vardır. İşlerine odaklanırlar ve mizah anlayışları daha sınırlı olabilir.
  • Pragmatizm: Oğlak burcu insanları gerçekçi ve pragmatik düşünürler. Somut sonuçlara odaklanır ve gerçekçi hedefler belirlerler.
  • Dürüstlük: Oğlak burcu insanları dürüstlük prensiplerine bağlıdırlar. Doğruluk ve sadakat önemli değerleridir.
  • Sabır: Zamanın değerini bilirler ve sabırlı bir şekilde beklemeyi bilirler. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için planlı bir şekilde çalışırlar.
  • Bağımsızlık: Oğlak burcu insanları genellikle bağımsızdırlar ve kendi başlarına işleri halletmekten hoşlanırlar. Kendi güçlerine güvenirler.
  • Mükemmeliyetçilik: Detaylara dikkat ederler ve işlerini en iyi şekilde yapmaya özen gösterirler. Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır.
  • İnatçılık: Oğlak burcu insanları hedeflerine ulaşmak için son derece inatçı olabilirler. Engellerle karşılaştıklarında pes etmek yerine daha da sıkı çalışırlar.

28 Aralık Burcu Yükseleni

28 Aralık burcu yükseleni nedir sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır çünkü yükselen burç doğum saatine göre belirlenmektedir. 28 Aralık doğumlu iki kişinin yükselen burçları bu sebeple birbirinden farklı olabilir.

28 Aralık’ta Doğan Ünlüler

28 Aralık’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Keremcem
  • Özgü Namal
  • Merih Öztürk
  • Gökşin Sipahioğlu

28 Aralık’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler ise aşağıdaki gibidir:

  • Maggie Smith
  • Danzel Washington
  • John Legend
  • Sergi Barjuan
  • Thomas Dekker

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Felçli kedi elektrik akımlı fizik tedaviyle yürümeye başladı
YAŞAM Elektrik akımlı fizik tedaviyle yürümeye başladı
5 Ağustos Hangi Burç? 5 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Ağustos hangi burç?
4 Ağustos Hangi Burç? 4 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Ağustos hangi burç?
6 Ağustos Hangi Burç? 6 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 6 Ağustos hangi burç?
7 Ağustos Hangi Burç? 7 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 7 Ağustos hangi burç?
9 Ağustos Hangi Burç? 9 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 9 Ağustos hangi burç?
8 Ağustos Hangi Burç? 8 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 8 Ağustos hangi burç?
10 Ağustos Hangi Burç? 10 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 10 Ağustos hangi burç?
2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü havadan görüntülendi
YAŞAM 2 bin 300 rakımda... Havadan görüntülendi
Meksika'da Mayalar'dan kalma şehrin kalıntıları bulundu
YAŞAM Ormanda piramit benzeri yapılar keşfedildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.