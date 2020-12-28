Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

28 Aralık Pazartesi (BUGÜN) sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün yani 28 Aralık Pazartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 05.00 itibariyle resmen sona erdi. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor mu? İşte merak edenler için "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı...

28 Aralık Pazartesi (BUGÜN) sokağa çıkma yasağı var mı?

28 Aralık Pazartesi bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Korona tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması geçtiğimiz hafta sonu da uygulandı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'te sona erdi.

Peki bugün yani 28 Aralık Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulaması var mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

28 Aralık Pazartesi günü bugün sokağa çıkma yasağı saat 05.00'te sona erdi. Öte yandan hafta içi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi her gün saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Saat 05.00'ten 21.00'e kadar ise sokağa çıka ile ilgili hafta içi bir kısıtlama bulunmuyor. Yani bugün sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Yılın doktoru Yavuz Durmuş korona virüse yenildi
GÜNDEMYılın hekimi koronavirüse yenildi
Son dakika haberi: Parktaki elektrik faciasında karar! - Haberler
GÜNDEMParktaki elektrik faciasında karar!
Son dakika! Emine Erdoğan'dan iklim krizi çıkışı! 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarına katıldı
GÜNDEMEmine Erdoğan: Küresel seferberlik ruhuyla...
Jandarma sözleşmeli personel başvuruları ne zaman? Jandarma sözleşmeli personel başvuru şartları
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı 9 sözleşmeli personel ...
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Son dakika: "#parti" yakın takipte
GÜNDEM#parti #yılbaşı #kutlama! Bu hashtagler mercek ...
Son dakika haberi: Esenyurt'ta markette silahlı soygun! - Haberler
GÜNDEMEsenyurt'ta markette silahlı soygun!
"SATIN!" Son dakika: Kaçak doğumhanede korkunç teklif! - Haberler
GÜNDEMKaçak doğumhanede korkunç teklif!
SON DAKİKA: Kamyonet kapısını çaldı! Şoke eden savunma!
GÜNDEMKamyonet kapısını çaldı! Şoke eden savunma!
Jandarma Genel Komutanlığı 32 personel alacak! Jandarma devlet memuru başvuruları ne zaman? Jandarma devlet me
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı 32 personel alacak
Ağabeye kardeş kurşunu
GÜNDEMAğabeye kardeş kurşunu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X